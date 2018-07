Aggressione barista, Menani (Lega) “atto ingiustificato, amministrazione non pervenuta”

“E’ un atto gravissimo e completamente ingiustificato, l’aggressione alla barista di Viale XX Settembre.

Non c’è stato alcun comportamento razzista da parte della barista ma, solo un’incomprensione perchè la bambina parlava pochissimo l’italiano, come ho avuto modo di verificare di persona. E prima di passare alle vie di fatto, già intollerabili per la violenza inaudita utlizzata da tre clienti contro un esercente in un locale pubblico, un chiarimento tra le parti sarebbe stato necessario. Per questo rimando al mittente qualsiasi accusa di razzismo da chiunque arrivi”.

Gianrfrancesco Menani interviene dopo il pestaggio della barista ad opera di tre nordafricane.

“Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di violenze sempre più frequenti che si susseguono a Sassuolo: rapine, furti, scippi e violenze a tutti i livelli”, spiega Menani. “La gente è stanca, le donne di ogni età hanno paura perchè temono di essere aggredite perchè ci sono elementi poco rassicuranti che molestano per strada senza timori”, aggiunge Menani. “Abbiamo a che fare con un’amministrazione inesistente sul piano della sicurezza. Un’amministrazione che non fa niente e temo, veramente a questo punto, che non abbia interesse nè cura per la questione”, continua Menani “Chiediamo comunque al sindaco di mettere in campo tutte le misure per combattere il fenomeno sempre più pesante”, conclude Menani “e ricordo lo slogan elettorale che lui stesso itilizzava Sassuolo merita di più…Si sono d’accordo: Sassuolo merita veramente di più”.