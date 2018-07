A Bibbiano nel weekend il Campionato europeo di automodelli radiocomandati con propulsione a scoppio

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, presso l’impianto denominato “Barco-off,”, situato in Via Don Luigi Sturzo, 13 a Barco di Bibbiano, si svolgerà il Campionato europeo di automodelli radiocomandati con propulsione a scoppio, finalizzata alla proclamazione del campione europeo. L’evento ospiterà, oltre ai migliori piloti italiani, piloti internazionali provenienti da 12 paesi europei (Portogallo-Spagna-Francia-Austria-SvizzeraGermania-Grecia-Inghilterra-Estonia-Principato di Monaco-Danimarca e Repubblica Ceca).

Un lungo percorso iniziato nel 2016 quando i ragazzi di Barco-off, a Vienna, si sono aggiudicati la grande opportunità di ospitare il campionato europeo off-road. “E’ il coronamento di un sogno che abbiamo iniziato a realizzare nel 2006 – dicono i ragazzi, entusiasti – con un deciso passo in avanti nel 2012, quando la nostra pista ha ospitato prima il campionato nazionale, poi l’Eurocontest. Questo risultato rappresenta un riconoscimento ufficiale che ci onora, come ci onora poter rappresentare l’Italia in una competizione internazionale così prestigiosa”.

“Abbiamo sostenuto fin da subito la candidatura ad ospitare una competizione internazionale così importante – dichiarano sindaco e assessore Curti – perché conosciamo da anni la serietà , l’impegno , la passione e la grande determinazione dei ragazzi di Barcooff. Il giusto riconoscimento al lavoro di oltre dieci anni che ha reso la pista realizzata su un’area di proprietà comunale affidata in gestione con convezione all’associazione sportiva “Barcooff ” un luogo di sport apprezzato a livello internazionale. Crediamo che questo bel risultato sia significativo per l’intera comunità e non solo per quella bibbianese. Questo evento, infatti, sarà anche l’occasione per fare apprezzare il nostro bel territorio con le sue ricchezze, a partire dalle tipicità agro-alimentari, a chi ancora non lo conosce. Anche per questo motivo abbiamo creduto e continueremo a sostenere l’impegno di Barco-Off.