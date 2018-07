Una casa per gli studenti a Palazzo Ex Ancelle in centro storico a Reggio Emilia

Una casa per gli studenti in una città universitaria. Verrà inaugurato in settembre a Reggio Emilia un nuovo studentato all’interno dello storico Palazzo ex Ancelle, che si affaccia su piazzetta Magnanini Bondi, in angolo con via Dante Alighieri. La struttura, di proprietà della Fondazione Manodori, sarà gestita da Edili Reggio Emilia Immobiliare & Servizi che attualmente segue un servizio affine in via Cambiatori.

L’Università di Modena e Reggio Emilia sta crescendo e lo scorso anno ha segnato un incremento di iscritti del 10,5%, sostenuto in particolare da una maggiore affluenza di studenti stranieri e fuori sede. Il nuovo Studentato Manodori è collocato in pieno centro storico a pochi passi dalla sede principale di Unimore.

L’iniziativa è stata presentata oggi, presso la sede della Fondazione Manodori, dal presidente Gianni Borghi e da Maurizio Del Rio, presidente di Edili Reggio Emilia Immobiliare & Servizi.

“Abbiamo rilevato – spiega Borghi – una forte richiesta di servizi per la nostra università e abbiamo pensato di rispondere realizzando una residenza collettiva che possa essere utilizzata da studenti, docenti, operatori professionali, nell’ottica di sostenere il sistema formativo locale e mettere a disposizione risorse diverse per incentivare la crescita delle nuove generazioni e migliorare la qualità della vita nel nostro territorio”.

“Non solo. Ristrutturare spazi, richiamare gente, proporre stimoli ad una collettività può contribuire a riqualificare e valorizzare zone finora poco frequentate del centro storico di Reggio Emilia. Lo dimostra il recupero di Palazzo Da Mosto, sempre di proprietà della Fondazione, adiacente all’Ex Ancelle, chiuso per anni e ora sede espositiva e luogo di cultura e di incontro. Dopo la riapertura al pubblico nel 2014 ha continuato ad ospitare iniziative di ampio interesse, comprese proposte didattiche per bambini e ragazzi, che hanno coinvolto un grande numero di visitatori”.

“Dopo la realizzazione dello studentato Debrao, attivato a settembre 2016 nella vecchia sede della Cassa Edile in via Cambiatori, – ha detto Del Rio – abbiamo accolto con grande entusiasmo la nuova sfida messa in campo dalla Fondazione Manodori con la gestione dello studentato nel palazzo attiguo al Da Mosto.

La nuova struttura potrà ospitare fino a 25 persone e darà un’ulteriore opportunità agli studenti che arriveranno a Reggio Emilia per frequentare sia corsi universitari, che corsi di specializzazione e formazione e lavoro”.

“In collaborazione con la Fondazione, abbiamo dato vita ad una struttura all’avanguardia, con anche l’obiettivo, tra gli altri, di garantire la sicurezza degli occupanti, realizzando impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, ingressi con badge a controllo elettronico, impianti di rilevamento fumi in tutti gli ambienti. Il costo delle rette è calmierato e comprensivo della rete wi-fi, che prevede un accesso personale e privato per ogni ospite”.

PALAZZO EX ANCELLE

L’edificazione di Palazzo Ex Ancelle risale agli anni Trenta del secolo scorso e il nome deriva dall’utilizzo come abitazione per le suore infermiere che facevano servizio nella vecchia sede dell’ospedale cittadino che si affacciava proprio difronte, su via Dante Alighieri. Parzialmente distrutto dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, è stato poi ricostruito ed ora è in corso il restauro voluto dalla Fondazione Manodori per permetterne un nuovo utilizzo.