Trekking alla scoperta delle antiche miniere di Montecreto

Un trekking alla scoperta di antiche miniere di rame scavate nella roccia ancora oggi visitabili, ai piedi del monte Cimone. È in programma sabato 7 luglio 2018, con replica il 5 agosto, un’escursione guidata nel complesso archeominerario di Montecreto, che prevede la possibilità di accedere all’interno di alcune gallerie muniti di torce o luci frontali.

Si tratta delle miniere di calcopirite di Cà Marsilio e Cà Gabriele, nascoste tra boschi e prati, raggiungibili solo a piedi lungo un percorso inedito. Le prime operazioni di estrazione risalirebbero già al periodo romano, mentre gli ultimi anni di vita delle miniere risalgono al secondo conflitto mondiale.

L’escursione – si tratta di un itinerario facile e accessibile anche ai bambini – in programma sabato 7 luglio (ritrovo alle ore 9 a Montecreto davanti al municipio, info e iscrizioni 3711842531) si snoda attorno al comprensorio archeominerario per circa 9 chilometri, e ha una durata di 4 ore. È organizzato dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ e dall’Associazione Culturale Montecreto Eventi, ed è condotto da Davide Pagliai, guida ambientale escursionistica, e da Carlo Beneventi, storico locale. Al termine dell’escursione guidata sarà possibile visitare il museo di Montecreto ‘La casa dei leoni di pietra’. L’escursione ha il patrocinio del Comune di Montecreto.

Domenica 8 luglio sono invece in programma due escursioni a scelta: un trekking sulla vetta del monte Libro Aperto, partendo dal versante di Abetone (ritrovo ore 9 ad Abetone, piazzale Piramidi, info e iscrizioni 3486938044); e un’escursione ad anello nei boschi di S.Annapelago (Pievepelago), durante il quale saranno toccate cinque cascate lungo un solo torrente, il rio Valdarno, in uno degli angolo più selvaggi e meno conosciuti del Parco del Frignano (ritrovo ore 9 chiesa di Pievepelago, info e iscrizioni 3711842531).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni estive guidate promosso dal gruppo trekking ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.