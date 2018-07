Tempi lunghi per le Carte d’identità digitali: il sindaco di Modena scrive al Ministero

“In questo frangente, trattandosi di una vera emergenza sono a richiedere di poter aumentare il ricorso all’emissione cartacea della carta d’identità per poter accelerare le emissioni e garantire ai miei cittadini una risposta in tempi brevi”.

Lo scrive il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, in una lettera indirizzata oggi, mercoledì 4 luglio, al Ministro degli Interni Matteo Salvini e per conoscenza alla Prefettura di Modena. Come si spiega all’inizio della missiva, “l’introduzione della Carta d’identità elettronica che abbiamo effettuato a fine 2017 ha comportato un aumento dei tempi di risposta ai nostri cittadini (quadruplicato il tempo medio di lavorazione), creando molti disagi, ai quali abbiamo fatto fronte con una riorganizzazione basata su appuntamenti e riducendo l’accesso diretto. Il periodo estivo però ha visto un aumento delle richieste urgenti da parte dei cittadini rispetto al quale difficilmente possiamo fare fronte in particolare per le partenze per le vacanze oltre che per le altre fattispecie previste”.

Nella lettera si ricorda come il Comune di Modena abbia finora ottemperato con rigore alle indicazioni ministeriali riducendo il ricorso alla carta d’identità cartacea anche in ragione della assenza di futura fornitura del materiale per l’emissione. Proprio per questo motivo, oltre a richiedere autorizzazione a derogare dalle indicazioni ricevute, che sono particolarmente restrittive, si fa al ministero una richiesta ulteriore: quella di fornire il Comune del materiale necessario per l’emissione di più documenti in versione cartacea. Inoltre, il sindaco propone al Ministro di verificare la possibilità che le carte d’identità elettroniche possano essere emesse direttamente nel Comune di residenza.

L’obiettivo è rendere più snelle le situazioni per i casi di emergenza quando, ad esempio, si riceve un appuntamento per una data troppo avanti rispetto alla partenza per un viaggio. Già oggi, comunque, a fronte del periodo estivo che ha determinato un aumento di richieste del documento d’identità, è stata strutturata anche una “modalità in urgenza” oltre ad aumentare la disponibilità per le richieste di appuntamento. Nel caso in cui si renda necessario ottenere il documento in via d’urgenza per reale e documentata emergenza è possibile recarsi direttamente all’Anagrafe centrale di via Santi con la documentazione necessaria; verranno considerate motivazioni di urgenza, in assenza di altri documenti validi, i motivi di viaggio; motivi di salute; partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici; furto o smarrimento; iscrizioni a scuole/università. Finora è stato sempre possibile trovare con gli operatori una soluzione, anche se questo può comportare una attesa più lunga o la necessità di ripresentarsi in un altro giorno e orario.

Per tutto il periodo estivo funziona l’Anagrafe centrale in via Santi 40, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì anche pomeriggio dalle 14 alle 18. Per informazioni sulle richieste di appuntamento e il rilascio di certificati online, oltre che sulle modalità per il rilascio d’urgenza della carta d’identità si può consultare il sito web dell’Anagrafe (www.comune.modena.it/anagrafe).