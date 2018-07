Sette appuntamenti dal 5 al 26 luglio a Castenaso, Budrio e Granarolo

Dopo tanti anni “in giro per il mondo”, il festival ormai ventennale di Castenaso, contagia Budrio e Granarolo, dedicando questa prima edizione a tre, alla cultura e alle tradizioni del nostro Bel Paese. Un’edizione speciale quella del 2018, che mette in rete risorse e location di tre comuni su un’iniziativa culturale complessa, per moltiplicare gli eventi, portarli vicino ai cittadini nei loro luoghi di residenza, ma anche per offrire la prospettiva di spostarsi nelle vicinanze per seguire un programma integrato con un senso trasversale e complessivo.

Il festival attraversa tutto il mese di luglio con 4 appuntamenti a Castenaso tutti i giovedì di luglio (5, 12, 19, 26) a Casa Bondi, un appuntamento a Granarolo alla neo nata Casa degli Eventi di Quarto inferiore mercoledì 11 e due appuntamenti a Budrio mercoledì 18 nel Centro storico e il 25 all’Accademia dei Notturni. Un viaggio di 7 tappe nelle arti, nella cultura e nelle tradizioni delle regioni italiane attraverso la musica, la danza, il canto, il racconto, l’enogastronomia. Ninna Nanne, danze popolari, serenate, canzoni d’autore, racconti e storie di viaggi in musica e parole, rock italiano, proposte eno gastronomiche per dare luce alle diverse sfumature che rendono ricca e meticcia la cultura del nostro paese, luogo di incontro di culture diverse che si sono mescolate da sempre su questa terra di passaggio dai tanti confini. Un crocevia di cuochi artisti e visionari.

Apre il festival Castenaso, il Comune capofila, giovedì 5 luglio con i saluti delle amministrazioni dei tre comuni partner. Si comincia alle 18.30 nella biblioteca Casa Bondi con una sorta di “biblioteca vivente” con libri/persone in carne ed ossa da scegliere in un catalogo di titoli per ascoltarne le storie. Una serie di racconti di persone di

diversa provenienza, legati alla storia italiana dal dopo guerra ad oggi. Una sorta di Libro cuore 2000 presentato anche nella biblioteca di Granarolo l’11/7 e nella biblioteca di Budrio il 18/7. La serata continua con Stella Stellina un viaggio per grandi e piccini nelle canzoni della notte che accompagnano il sonno dei bambini, tramandate di generazione in generazione, nate sul bordo di una culla e portate nel mondo di madre in madre. E per chiudere la serata inaugurale, come vuole la tradizione del festival, la grande kermesse di danze dedicata alle danze popolari delle diverse regioni Il Ballo nello Stivale, un’esplosione di musica e colori con oltre 15 performance di danze diverse messe in scena da insegnanti e allievi delle scuole Tarantarte Bologna ed Emporio Danza Gabusi e dai gruppi Notte Folk e C’era una volta della Proloco di Pianoro. Dalle pizziche salentine, alle tammurriate campane, passando dalle tarantelle del Gargano e calabresi, dai balli montanari dell’Appennino e della Romagna pre filuzziani alle polche, ai valzer e alle manzurche passando dalle danze occidane. Un viaggio nell’anima dell’Italia che balla! Naturalmente sul cibo non si scherza e non poteva mancare una tappa gastronomica in ogni data del festival, un Punto eat! Le serate a Castenaso tutti i giovedì di luglio saranno deliziate dalle pizze, cotte sul posto di +39 Ita – Italian Food, la nota pizzeria di Castenaso che sforna verace pizza napoletana. Un viaggio nei sapori della nostra terra attraverso le diverse pizze proposte nelle serate: si comincia con un omaggio all’Emilia con la Verace Bianca con Mortadella e Scaglie di Parmigiano giovedì 5 luglio, il 12 luglio Piennolo Rosso con Mozzarella, Olive Taggiasche, Capperi sotto sale di Pantelleria, Alici di Cetara all’uscita e Origano Siciliano; il 19 luglio Pizza Bianca con Mozzarella, Prosciutto Crudo e Fichi Bianchi tutto fuori forno, e si chiude il 26 con Pizza San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino con Provola e Pepe.

Il festival prosegue la seconda settimana di luglio mercoledì 11 a Granarolo con Libro Cuore 2000 in biblioteca alle 18.30 e un bellissimo concerto dedicato alla canzone italiana con un tributo di grande qualità a Faber alle ore 21 Napo canta De Andre’ alla Casa degli eventi di Quarto Inferiore; il Punto Eat è curato da Amaduzzi Enoteche che propone una degustazione di vini delle diverse regioni italiane e dal Centro Sociale di Quarto che friggerà le immancabili crescentine bolognesi! Giovedì 12 si torna a Castenaso per una serata dedicata a Sud Italia, a quell’energia del sud che nasce dalle radici ed esce dai confini: dalle tarantelle alla Taranta! A partire dalle 18.30 un laboratorio gratuito di danze popolari del sud Italia della scuola Tarantarte di Maristella Martella e alle 21.30 l’attesto concerto del trio Muci Pagiara e Bianco con Marea un concerto che affonda le radici nella tradizione popolare salentina per varcarne i confini e “pizzicare” il pubblico ad arrendersi alle danze delle coinvolgenti pizziche. In seconda serata si continua a ballare per passare dal folk al rock di matrice prettamente italiana.

La terza settimana mercoledì 18, dopo la terza tappa di Libro Cuore 2000 alle 18.30 nella biblioteca Augusto Majani, il centro storico di Budrio ospita una serata interamente dedicata alla canzone d’amore Affacciati alla finestra, un percorso a tappe sotto i balconi a suon delle più belle serenate della tradizione popolare, nate per amore sotto la finestra di un paese, tramandate “di cuore in cuore” per il mondo. Con la partecipazione di Antonio Stragapede, Frida Forlani, Olivia Bignardi, Laura Francaviglia, Elio Pugliese, Chiara Trapanese. Punto eat propone spunti di menù regionali nei principali ristoranti e punti di ritrovo del centro.

Giovedì 19 nuovamente a Castenaso apre la serata alle 20.30 Antonio Stragapede con L’Onda storie italiane di uomini e chitarre, un itinerario narrativo e musicale alla scoperta di brani per chitarra classica e di storie di chitarristi vissuti tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900 emigrati all’estero. Clou della serata il concerto di Mirco Menna, eclettico e meticcio musicista che presenta una concerto oltre i confini, con brani ricchi di suggestioni latine europee, latine americane, afro, restituite in una maniera schiettamente italiana; una ricerca musicale che testimonia che la musica non ha confini e che la l’apertura, il dialogo e l’integrazione a livello artistico spesso superano quello politico e sociale.

Il festival chiude l’ultima settimana di luglio con l’appuntamento di mercoledì 25 all’Accademia dei notturni di Budrio con Storie in Bottiglia alle 21, viaggio letterario e musicale attraverso storie di vino e di mare accompagnato dalla degustazione con vini al sapore di mare a cura della Taverna Tamburini e giovedì 26 a Castenaso con L’Osteria del Mandolino, un progetto musicale che riporta alla luce la musiche, strumenti originali e balli di fine Ottocento inizi Novecento della nostra penisola: Valzer, Polka, Manzurca, Marcia, Serenata, musiche decisamente da esportazione che hanno fatto il giro del mondo. Alle ore 19 laboratorio gratuito di ballo e alle 21.00 il concerto, da ascoltare e da ballare! Quest’ultima serata è curata dalla Proloco di Castenaso.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo si terranno al coperto in una location alternativa. Per aggiornamenti consultare i siti web e le pagine fb dei Comuni di Castenaso, Budrio e Granarolo.

Il festival è organizzato dai comuni di Castenaso, Budrio e Granarolo, con la partecipazione della Proloco di Castenaso, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e rientra in BE, il cartellone estivo del Comune di Bologna.