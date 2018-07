Scontro auto-scooter in via Respighi a Modena: grave il motociclista trasportato a Baggiovara

È stato portato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara il motociclista che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 luglio, si è scontrato contro un’automobile all’incrocio tra le vie Respighi e Scarlatti, a Modena. L’uomo, un 57enne che risulta residente a San Giovanni Persiceto, ha riportato gravi ferite nell’incidente stradale avvenuto verso le 14 mentre, a bordo di uno scooter Honda, percorreva via Respighi dirigendosi verso via Marinuzzi, quindi verso la periferia.

All’incrocio con via Scarlatti lo scooter si è scontrato con un’automobile Dacia Sandero che si stava immettendo in via Respighi provenendo da via Paul Harris. Dopo l’urto frontale-laterale tra i due mezzi, lo scooter è scivolato sul manto stradale finendo la sua corsa contro una vettura Seat che andava da via Marinuzzi verso via Respighi, mentre la Dacia è finita contro un palo della luce.

Sul posto per i rilievi di legge e per il servizio di viabilità due pattuglie della Polizia municipale di Modena, mentre a prestare i soccorsi al ferito c’erano i sanitari del 118.