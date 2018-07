Sabato 7 luglio torna a Riolunato il LunaRio Fest, giunto all’ottava edizione.

Quest’anno l’evento, per la prima volta, si svolgerà in 2 giorni.

Venerdì 6 luglio con il “LunaFood”, una serata dedicata interamente al cibo, con tanta buona musica ad accompagnare le degustazioni. Ospite speciale della serata Daniele Reponi, il maestro del panino che ha partecipato recentemente alla “Prova del cuoco”. Gli stand gastronomici nelle piazze e nelle strade del paese apriranno alle ore 19.00.

Sabato 7 luglio la festa entra nel vivo con il LunaRio Fest , uno degli eventi estivi di maggior richiamo dell’appennino Modenese.

Dalle ore 16.00 nel piazzale delle scuole, incontri formativi, consigli e suggerimenti per i neo e futuri genitori; per i bambini laboratori didattici, giochi antichi ed animazione. A partire dalle 19.00, artisti di strada si esibiranno per le vie del centro storico, fra questi Strudel con le sue bolle, Pedala Piano e Somantica Project nel contempo bands musicali animeranno le tre piazze del paese: il cantautore e chitarrista Marco Ligabue si esibirà nel campo di Bonatti, ed a seguire la scena sarà tutta per il comico di Colorado, Gianluca Impastato.

Da mezzanotte in poi in piazza del Trebbo, il gruppo Black Mamba, una Band musicale al femminile nata da una profonda passione per la musica rock .

Lungo il percorso della festa saranno presenti bancarelle con prodotti tipici ed artigianali e stand gastronomici con specialità alimentari tipiche della montagna e durante la manifestazione saranno vendute T-shirt, braccialetti e magliette a favore di ASEOP, l’Associazione che opera a sostegno della Ematologia ed Oncologia Pediatrica., giunto all’ ottava edizione

