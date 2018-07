Risolti i danni alla rete elettrica causati dal maltempo

Il violento nubifragio che si è abbattuto stanotte sulla nostra città ha tenuto impegnati i tecnici del Gruppo Hera nella risoluzione di vari guasti alla rete elettrica. Attorno alle 21 di ieri la precipitazione si è intensificata. Questo ha comportato brevi interruzioni del servizio elettrico, compresa l’illuminazione pubblica, in alcune aree urbane, in particolare in zona Policlinico e in centro storico.

Disservizi, nella mattina di oggi, sono stati risolti anche in Appennino, in particolare nelle zone di Pavullo, Zocca e Montese.

Nelle prime ore di stamani i tecnici di Hera Luce sono intervenuti per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto semaforico che regola il traffico nell’incrocio tra Viale Italia e tangenziale Neruda, che si era bloccato in seguito al maltempo.

Infine, un guasto alla rete elettrica si è verificato questa mattina, poco dopo le 9 e ha riguardato la zona delle fonderie e quella del Villaggio Giardino. In questo caso, però, le cause sono da imputare a un escavatore, impegnato in un cantiere privato attivo in via Zarlati, che ha accidentalmente tranciato due cavi interrati di media tensione. L’immediato intervento dei tecnici Inrete, società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrici, ha permesso di ripristinare completamente il servizio in meno di mezz’ora.