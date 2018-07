Priva di titolo di viaggio, ha aggredito verbalmente e fisicamente un’accertatrice Seta all’interno di un autobus di linea. E’ successo ieri sera intorno alle 20, in piazzale Europa a Reggio Emilia. Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati mentre la donna cercava di dileguarsi a piedi in direzione centro storico. Quest’ultina veniva fermata in piazzale Tricolore e identificata per una cittadina romena classe 1981. A questo punto l’accertatrice procedeva alla contestazione amministrativa.