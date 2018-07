Pubblicato l’avviso per l’assegnazione della ‘Baita’ a Crociale

E’ stato pubblicato dal Comune di Fiorano Modenese l’avviso della procedura aperta per la concessione della struttura situata all’interno del Parco Roccavilla-Cottafava, in Via Tevere a Crociale, conosciuta come Baita, da destinarsi a servizio bar con somministrazione di alimenti e bevande.

La struttura, di mq 215 circa, comprende: ingresso, sala tavolini, cucina, locali di servizio, servizi igienici sia per il personale che per fruitori del bar e si trova inserita in un complesso comprendente sia un’area verde attrezzata, di 9.000 mq, che il campo utilizzato per la Scuola Calcio, a servizio del popoloso quartiere, nella stessa zona della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.

La concessione, avrà la durata di sei anni e potrà essere rinnovata per analogo periodo ed è previsto un canone annuo a base di gara di 11.610 euro (oltre iva se ed in quanto dovuta).

Possono partecipare tutti i soggetti singoli, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, ovviamente in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale e sono ammesse offerte congiunte.

Il sopralluogo preliminare è obbligatorio e l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 27 luglio.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del comune nella sezione amministrazione (poi: trasparenza – bandi di gara – avvisi pubblici in corso) e all’albo pretorio.