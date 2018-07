Precisazione del Comune in merito alla situazione dei cimiteri

In merito alle segnalazioni ricevute da numerosi cittadini sulle criticità nella gestione dei cimiteri, l’Amministrazione comunale ricorda che è stato pubblicato il bando per reperire una nuova ditta che avrà in gestione la cura dei quattro cimiteri urbani. Il bando, pubblicato rispettando i tempi dettati dalle procedure concordatarie, si è chiuso il 20 giugno scorso ed attualmente si stanno espletando le procedure di verifica delle offerte sia tecniche che economiche.

“Siamo consapevoli, in quanto noi stessi abbiamo persone care sepolte – afferma il Vicesindaco Maria Savigni – delle condizioni in cui versano alcuni cimiteri e ringraziamo i cittadini che, puntualmente ci hanno segnalato diverse criticità. Siamo convinti che la nuova gestione darà un servizio in linea con le esigenze e le aspettative di tutti i cittadini. Il cimitero è il luogo delle memorie più care e, in quanto tale, merita un’adeguata cura ed attenzione”.

La nuova ditta aggiudicataria entrerà in servizio entro l’estate.