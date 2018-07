Per il solo mese di agosto viene modificato l’orario per il rilascio dei “Tesserini Venatori” presso il Servizio Attività sportive del Comune di Sassuolo, per consentire la turnazione del personale per le ferie estive. Il rilascio dei tesserini venatori sarà possibile (solo per il mese di agosto), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Dal 1 settembre riprenderanno i consueti orari: il martedì 8.30 – 13.30; il giovedì 8.30 – 18.30.