Ne vale la pena, Pietro Grasso venerdì 6 luglio a Carpi

Proseguono a Carpi gli appuntamenti con la rassegna di incontri Ne Vale La Pena. Il 6 luglio Pietro Grasso, ex Presidente del Senato, il 9 luglio lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il 13 luglio il giornalista Giovanni Tizian saranno in città (il primo e il secondo al Cortile dell’ex convento di S.Rocco, il terzo al Cortile d’onore di Palazzo dei Pio) a presentare i loro ultimi libri, sempre alle ore 21.

Pietro Grasso in particolare venerdì 6 luglio presenterà il suo Storie di sangue, amici e fantasmi-ricordi di mafia, con letture a cura di Paolo di Nita (in caso di pioggia Sala dei Mori di Palazzo dei Pio) Valerio M. Manfredi farà lo stesso con Sei lezioni di storia e Tizian con Rinnega tuo padre. Ad intervistarli come di consueto sarà il giornalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore, che è anche direttore artistico della rassegna.

Ricordiamo che tutti gli incontri del ciclo sono gratuiti.