Minaccia un uomo con una pistola scacciacani: 24enne denunciato a Carpi

Nella serata del 28 giugno scorso, in piazza Martiri, un cittadino moldavo 24enne, nel corso di un diverbio per futili motivi con un tunisino, lo ha minacciato con una pistola estraendola dalla cintola.

Gli agenti del Commissario di Carpi, allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto segnalazione della lite in corso tramite numero di emergenza 112NUE, sono intervenuti sul posto immediatamente, ma il moldavo nel frattempo si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Da successive indagini, svolte grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini che avevano assistito al litigio e che hanno fornito la descrizione del ragazzo, gli operatori sono riusciti a risalire all’identità del moldavo.

La perquisizione presso l’abitazione del giovane ha dato esito positivo in quanto è stata rinvenuta nella sua disponibilità una pistola tipo scacciacani, priva di tappo rosso, che è stata sottoposto a sequestro. Mentre il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata dall’uso di armi.