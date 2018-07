Lavori di potatura ed abbattimento nei parchi e lungo le strade cittadine sassolesi

Iniziano oggi i primi lavori relativi al cantiere “Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico” aggiudicati con un ribasso d’asta del 32,92% su un importo a base d’asta di euro 104.904,80 (Iva esclusa). L’importo del contratto ammonta quindi ad euro 71.680,98 (Iva esclusa) per una durata dei lavori prevista in 180 giorni: si tratta di interventi di manutenzione straordinaria volti a risolvere le criticità rilevate all’interno di alcuni parchi pubblici e sulle alberature radicate lungo le sedi stradali comunali.

Il cantiere riguarderà, quindi: la messa in sicurezza alberature stradali (potatura): interventi di potatura essenze arboree radicate in via Radici in Piano (parcheggio Unicredit), viale San Lorenzo, via Lucca, via Brescia, via Siena e controstrada Circonvallazione, via Montale, viale Torino, viale Taormina, Via Tasso (pioppi cipressini pedonale di accesso parco Albero d’Oro), via Parco (area campo addestramento cani) – per un totale di n. 513 alberature.

Abbattimento alberature secche o con gravi problemi strutturali: elementari San Giovanni Bosco, Sant’Agostino e nido/materna San Carlo, n.1 pioppo cipressino c/o il filare centrale del parco Vistarino, n.1 olmo c/o il filare Ovest di parco Ducale, n.1 acero negundo secco radicato in viale Mocalieri n. 32.

Fornitura e posa in opera attrezzature ludico/sportive: acquisto di n.2 attrezzature ludico/sportive da collocarsi rispettivamente all’interno dell’area verde pertinenziale al Circolo 1° Maggio di via Pista e nel parco Norma Barbolini, via Monchio, assolvendo così alle numerose richieste presentate dai comitati di gestione delle rispettive aree verdi.

Ripristino automazione cancelli: parco Solidarietà, viale Crispi e parco Somada, viale Gorizia; Sostituzione di n.1 alberatura secca radicata in L.go Chiesa, San Michele dei Mucchietti.

Parte dei lavori oggetto d’appalto iniziano oggi, le restanti attività legate all’andamento stagionale, saranno posticipate alla stagione autunnale/invernale 2018/2019 (potature).

Domani, giovedì 5 e venerdì 6 luglio si procederà all’abbattimento delle alberature secche radicate c/o la scuola elementare San Giovanni Bosco, via Refice, la scuola elementare Sant’Agostino, viale Milano (lato Sud), il nido e la materna San Carlo, il filare centrale del parco Vistarino, il filare Ovest di parco Ducale, viale Mocalieri n. 32.

Lunedì 9: potature/abbattimento tigli viale San Lorenzo, terminati le quali si proseguirà con la potatura dei filari alberati radicati rispettivamente in via Lucca, Brescia, Siena, Montale, via Parco. A seguire saranno pianificati gli interventi di riparazione dell’automazione dei cancelli d’accesso ai parchi Solidarietà viale Crispi, Somada viale Gorizia e la fornitura in opera di n.1 struttura polivalente c/o il giardino del Circolo 1° Maggio, via Pista e di n. 2 impianti di pallacanestro c/o il parco Norma Barbolini, via Monchio.

Terminato l’elenco degli interventi sopra elencati si procederà con la sospensione dei lavori non essendoci più le condizioni idonee per proseguire le attività manutentive sulle alberature. La ripresa sarà posticipata all’autunno.