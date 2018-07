La municipale lo sorprende a spacciare zona stazione

Addosso nascondeva diverse dosi di marjuana, cocaina ed eroina che si è visto costretto a consegnare agli agenti della Polizia municipale di Modena che lo hanno fermato martedì 3 luglio in viale Crispi.

L’uomo, un nigeriano, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato fermato nell’ambito di controlli che vengono disposti dal Comando di via Galilei nelle aree individuate come “critiche” dall’articolo 6 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena, che richiama il cosiddetto decreto Minniti in tema di sicurezza urbana.

Il servizio mirato che si è svolto durante tutto il pomeriggio nella zona di viale Crispi, via Mazzoni e piazza Dante, anche con l’ausilio della videosorveglianza, è stato effettuato da due pattuglie di agenti in motocicletta e due automontate. Il nigeriano è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e per inosservanza delle norme sugli stranieri. Gli agenti della Municipale gli hanno sequestrato circa 37 grammi di marijuana suddivisa in sei involucri pronti per la vendita, mezzo grammo di cocaina contenuta in altri due involucri e una dose di eroina, oltre a contanti per un valore di 180 euro probabilmente frutto dell’attività di spaccio e a due telefoni cellulari.

Nell’ambito dello stesso servizio di controllo, gli agenti della Municipale hanno anche elevato tre decreti di allontanamento, i cosiddetti “minidaspo”, a persone gravate da numerosi precedenti penali. I provvedimenti a carico di un cittadino ghanese e di uno rumeno residenti a Modena, oltre che di un italiano residente a Reggio Emilia, tutti noti alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti per spaccio, furto e altri reati, sono stati conseguenti alla violazione al regolamento di Polizia urbana in merito al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche.