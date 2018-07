La contrattazione sociale territoriale a Carpi

Oggi, 4 luglio 2018, è stato firmato il verbale di incontro tra CGIL, rappresentata da Giorgio Benicasa coordinatore zona Carpi, CISL del distretto, rappresentata da Gianni Maestri, e il Comune di Carpi nella persona del sindaco Alberto Bellelli sul bilancio della amministrazione del 2018. Si è arrivati quindi a dare forma al confronto di questi mesi nell’ambito della contrattazione sociale territoriale.

Il Comune di Carpi, condividendo le premesse contenute nel protocollo sottoscritto in data 29 novembre 2012 tra A.N.C.I. e le OO.SS. Confederali Regionali, riconosce al sindacato confederale il ruolo di interlocutore delle istituzioni in quanto soggetto fortemente rappresentativo di interessi diffusi dei lavoratori e dei pensionati e più in generale della società del territorio del Comune.

Le parti convengono che mettere a sistema e valorizzare una maggiore partecipazione delle organizzazioni sindacali, nonché un rafforzamento delle relazioni reciproche, siano utili ad attivare ulteriori canali di partecipazione dei cittadini e siano utili a favorire un negoziato rivolto alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del distretto.