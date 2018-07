Insegnano al figlio la truffa “dell’abbraccio”: arrestati a Budrio

I Carabinieri della Stazione di Budrio hanno arrestato una coppia di giovani per tentato furto aggravato in concorso. E’ successo ieri mattina quando, un Carabiniere della locale Stazione libero dal servizio, ha notato una Volkswagen Golf aggirarsi a passo d’uomo e con fare sospetto nei pressi del mercato settimanale. Qualche istante dopo, il militare si è accorto che la macchina stava seguendo gli spostamenti di una ragazza sul marciapiede attiguo che cercava di abbracciare un anziano, il quale, però, sembrava infastidito.

Il Carabiniere ha capito di trovarsi di fronte alla cosiddetta truffa “dell’abbraccio” e ha chiamato i suoi colleghi. Quando la pattuglia è giunta sul posto, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione della vittima, settantasettenne del luogo, della ragazza, ventisettenne tedesca con precedenti di polizia, dell’automobilista, ventottenne rumeno, incensurato e di un passeggero di cinque anni, risultato essere il figlio dei due arrestati. La vittima ha riferito ai Carabinieri che la ragazza, con la scusa di abbracciarlo e baciarlo, voleva rubargli una collana in oro giallo. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la coppia di ladri è stata rinchiusa in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, mentre il bambino è stato affidato agli assistenti sociali.