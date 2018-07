Immigrazione nel distretto, giovedì a Maranello la proiezione del documentario

Giovedì 5 luglio alle ore 21.30 nel Piazzale Nelson Mandela, all’esterno della Biblioteca Mabic, è in programma la proiezione de “Il posto di chi arriva”, film documentario nato nell’ambito del progetto di ricerca sui cittadini immigrati nel territorio modenese, realizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Un progetto che ha coinvolto storici, sociologi e giovani ricercatori neolaureati e coordinato dai professori Lorenzo Bertucelli e Claudio Baraldi.

Un ricerca dedicata all’immigrazione a Modena e nel Distretto Ceramico, a partire dai primi arrivi dalle regioni del Mezzogiorno (metà anni ‘60), passando per il manifestarsi delle migrazioni non comunitarie (metà anni ’80), fino alla ripresa generalizzata di una mobilità migratoria alle soglie del nuovo millennio. I luoghi su cui si è concentrata la ricerca sono il distretto di Sassuolo e Modena, in particolare i “luoghi dell’abitare” e del lavoro.

Alla serata partecipano il prof. Lorenzo Bertucelli del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore e Abderrahman Jabri, delegato sindacale.