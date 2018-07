Il Castello di Spezzano e le sue ‘Note di notte’

Grazie alla cornice notturna del Castello di Spezzano, grazie alla qualità delle proposte, grazie alla possibilità di rinfrescarsi con il servizio bar e ristorante de La Castellana, grazie alla possibilità di ripararsi nella splendida Sala delle Vedute in caso di maltempo, la rassegna ‘Note di notte’, spettacoli teatrali e musicali in corte organizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese, ha ottenuto nelle scorse edizioni un successo di pubblico a volte straordinario. Alla ricerca di una conferma del gradimento, quest’anno sono in programma cinque serate, tutte ad ingresso libero.

L’inaugurazione della rassegna è affidata, martedì 10 luglio, alle ore 21 ad Ivan Cattini e Gino Andreoli, degli 8mani, in ‘Bastion contrari’, improvvisazione a corte, spettacolo comico dove può succedere tutto e il contrario di tutto, tra battute, imprevedibili sviluppo e interazione con il pubblico.

Martedì 17 luglio il castello di Spezzano ospita, alle ore 21, ‘Via Emilia. La strada dei cantautori, prima edizione del concorso musicale per giovani talenti, a cura dell’Associazione Concertistica Carmina et Cantica, presieduta da Pietro Pazzaglini, con Beatrice Bianco come direttore artistica. E’ una serata di selezione dei giovani cantautori arricchita dalla presenza di una band di musicisti professionisti guidata da Marco Dieci e diretta dal Maestro Stefano Seghedoni.

Martedì 24 luglio tornano a corte il giornalista Leo Turrini e il musicista Marco Dieci, questa volta per presentare ‘Storia d’Italia cantando 1950-2000’. E’ un viaggio nelle emozioni della memoria, alla riscoperta delle suggestioni di un’Italia che cambia, mischiando parole e musica di mezzo secolo, per ritrovare in uno spettacolo il cuore di una nazione: da Fausto Coppi a Vasco Rossi, da Aldo Moro a Lucio Battisti, da Alberto Sordi a Francesco De Gregori.

Martedì 31 luglio, ore 21, la Bellini 69 Band presenta ‘ Sembra ieri ed è già domani’,

musicisti navigati con un comune denominatore, la musica nel sangue e la voglia di proporre autori di valore e brani pop-rock in prevalenza anni ’70 di grande impatto, pensati, fusi ed armonizzati in una proposta di ascolto facile e gradevole ma al tempo stesso mai banale: dai Free agli Steely Dan, da James Taylor ad Eric Clapton e molto altro ancora, con Dado Orienti: voce e chitarra; Roberto Valgimigli: tastiere, piano e voce; Roberto Camellini: batteria; Nando Cuoghi: percussioni; Franco Ansaloni e Giuliano Braglia: chitarra; Max D’Andrea: basso.

Martedì 7 agosto l’ultima serata è ‘Ivan Valentini rust & blue’. Il nuovo gruppo di Ivan Valentini ci propone le sue composizioni in equilibrio tra jazz, musica contemporanea, funky e libera improvvisazione, con Ivan Valentini: alto and soprano sax, compositions Luca Perciballi: electric guitar and electronics; Luca Cotti: electric bass; Gregorio Ferrarese: drums.