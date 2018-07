Il 6, 7 e 8 luglio la nuova edizione di Spinalamberto

Il 6, 7 e 8 luglio torna l’appuntamento con Spinalamberto, l’evento che per tre giorni animerà il Centro Storico di Spilamberto con musica, ottima birra artigianale, street food e artigianato. Come sempre saranno presenti mastri birrai con le loro proposte di gusto. Tra i partecipanti: Birra Amiata, Canediguerra, Birra Vecchia Orsa, Birrificio Emiliano, Birificio Argo, Aleghe, Bionoc, Porta Bruciata, East Side e Birrificio Lambrate. Una selezione eccellente dei migliori artigiani nazionali e di mastri birrai eccellenti, che metteranno a disposizione i loro prodotti nei vivaci chioschi disseminati lungo le vie storiche di Spilamberto. La buona birra artigianale si accompagnerà, come nelle scorse edizioni, alle migliori proposte street food all’emiliana.

Anche quest’anno tornerà ad essere inoltre protagonista la musica, con band che spazieranno in ogni genere musicale. Tornano anche i mercatini dell’artigianato: banchetti di veri artisti del mestiere, pronti a proporre la loro oggettistica di grande qualità, realizzata minuziosamente con tutto l’estro e la creatività dei maestri d’arte.

Si svolgerà anche per il secondo anno il PIPE MAKERS MARKET: un mercato di pipe artigianali, con maestri esperti che ci regaleranno l’emozione di riscoprire un’antica tradizione artigianale, che dal passato tornerà ad essere protagonista del nostro week end estivo.

Tutto questo è Spinalamberto: un fine settimana di piccoli grandi eventi, assolutamente da non perdere.

Per dettagli ed aggiornamenti sul programma www.spinalamberto.it oppure la pagina FB dedicata all’evento.