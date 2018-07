Giovedì in giallo con Avis Campogalliano

Un mistero, un delitto, un caso da risolvere e…una cena coi fiocchi. Sono gli ingredienti della ‘Cena con Delitto’ che l’Avis di Campogalliano organizza al ristorante Laghi per giovedì 5 luglio. Un modo insolito per aprire i festeggiamenti per i 60 anni dalla nascita a Campogalliano della sede Avis, che oggi conta 317 donatori e ha contribuito al fabbisogno di sangue della nostra provincia con 451 donazioni nel 2017. La serata, dal titolo esotico “Tequila Sunset”, sarà l’occasione per soci, familiari e amici di assistere alla messa in scena della compagnia teatrale Cicuta di un fatto…di sangue, in cui intrecci, indagini e colpi di scena si susseguiranno tra una portata e l’altra.

La festa per il 60° compleanno di Avis a Campogalliano riprenderà poi durante la tradizionale Fiera di Luglio, il 28 con la postazione per la vendita di gnocco fritto e il 29 con l’aperitivo sociale e la premiazione dei donatori benemeriti.

Per info e prenotazioni alla Cena con Delitto campogalliano@avismodena.it o 335 1420381(dopo le 18).