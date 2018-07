Eccidio di Cibeno, domenica 8 luglio la manifestazione commemorativa

Domenica 8 luglio, presso il Poligono di tiro di Cibeno, dalle ore 10.30 è in programma la cerimonia di ricordo e omaggio ai 67 Martiri di Fossoli in occasione del 74° anniversario dall’Eccidio. Dopo il saluto istituzionale del Sindaco Alberto Bellelli è previsto l’intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

La manifestazione commemorativa, promossa dal Comune di Carpi, ANED, Fondazione Fossoli e Comitato per la memoria di Carpi, sarà accompagnata dalla Filarmonica Città di Carpi e, in caso di pioggia, avrà luogo presso la baracca recuperata del Campo di Fossoli.

La mattina del 12 luglio del 1944 per ordine della Gestapo sono prelevati dal Campo di concentramento di Fossoli 67 internati politici, condotti al Poligono di tiro di Cibeno e lì fucilati. Sono uomini con diverse esperienze e di età differenti, provenienti da varie regioni dell’Italia, tantissimi dalla Lombardia. Tutti sono stati rinchiusi a Fossoli perché oppositori del nazifascismo. All’alba del 12 luglio, in tre riprese i 69 prigionieri sono caricati su camion e condotti al Poligono di tiro distante pochi chilometri dal Campo. Vengono fatti allineare ai bordi di una fossa, che alcuni internati ebrei sono stati costretti a scavare il giorno prima, e ascoltano la sentenza: condanna a morte come rappresaglia per un attentato a Genova contro militari tedeschi. Si rivela inutile anche l’intervento del vescovo di Carpi Vigilio Dalla Zuanna accorso sul luogo e la condanna a morte viene eseguita. Solo due internati del secondo gruppo riescono a fuggire e a salvarsi nascosti dal movimento partigiano. Il 17 e il 18 maggio 1945, a meno di un mese dalla Liberazione, ha luogo la riesumazione e il riconoscimento delle vittime. Le esequie solenni si svolgono nel Duomo di Milano con grande e commossa partecipazione di cittadini. Sulla strage di Cibeno ancora oggi, come per altre stragi che hanno insanguinato il Paese, si attende chiarezza e giustizia.

In occasione di questa manifestazione commemorativa il Campo di Fossoli sarà visitabile domenica 8 luglio dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.