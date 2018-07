Domenica 8 luglio prende il via “Tacabanda”, il festival delle bande musicali accompagnate da solisti

Prende il via domenica 8 luglio la terza edizione di “Tacabanda”, il Festival delle Bande con solisti, organizzato dall’Associazione culturale Crescendo (in collaborazione con i Comuni interessati, l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e la Regione Emilia-Romagna).

La caratteristica di questa manifestazione, che negli anni precedenti ha riscosso notevole apprezzamento da parte del pubblico, è quella di proporre concerti in cui la musica dei solisti è affiancata dal suono avvolgente di una banda, in un mix che accanto alle sonorità tradizionali dei corpi bandistici propone fraseggi originali con autori affermati. Oltre tutto è una occasione per le bande per farsi conoscere anche in comuni diversi da quello di provenienza. La direzione artistica è affidata al maestro Luca Troiani.

Questo il programma dei concerti, tutti gratuiti, con inizio alle ore 21 con l’unica eccezione del concerto di chiusura alle 16,30

Domenica 8 luglio, Vergato, piazza dei Capitani della Montagna: Concertino della scuola di musica della Banda Bignardi di Monzuno diretta da Alessandro Marchi con la Banda Giovanile Montagna Bolognese diretta da Luca Troiani

Giovedì 12 luglio, Pietracolora (Gaggio Montano), piazza della Chiesa: Il Corpo Bandistico Sisto Pedrieri di Castiglione dei Pepoli diretto da Maurizio Elmi si esibisce con Manuela Turrini, fisarmonicista

Giovedì 19 luglio, Pian del Voglio (San Benedetto Val di Sambro), piazza del Mercato. Il Corpo Bandistico Gaggio Montano diretto da Luca Troiani si esibisce con il sassofonista Claudio Carboni

Lunedì 23 luglio, Gaggio Montano, piazza Arnaldo Basa: la Banda Bignardi di Monzuno diretta da Alessandro Marchi si esibisce con Carlo Maver al bandoneon

Domenica 29 luglio a Monzuno, alla Baita degli Alpini, il Corpo Bandistico G. Verdi di Riola diretto da Agostino Baraccani suona con Maurizio Geri, chitarra e voce

Giovedì 23 agosto Castiglione dei Pepoli, Sagrato della Chiesa: Corpo Bandistico di Lizzano in Belvedere diretto da Adriano Pancaldi con Claudio Vignali al pianoforte

Domenica 2 settembre alle 16.30 a Vergato in piazza Capitani della Montagna concerto della Banda di Pian del Voglio diretta da Giuseppe Martini con Luca Troiani al clarinetto e sassofono

Per maggiori informazione è possibile contattare l’Associazione Culturale Crescendo: asscrescendo@gmail.com, telefono 347 2554656