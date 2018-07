Decine di interventi dei Vigili del fuoco nel reggiano per il maltempo di ieri

Alle 8 di stamattina erano 60 gli interventi effettuati nelle zone più colpite dal nubifragio di ieri: Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Correggio e il capoluogo cittadino nella fascia orientale. Nella maggior parte dei casi gli interventi hanno riguardato alberi e rami caduti sulla sede stradale ed allagamenti di piani, scantinati ed autorimesse. Di rilevante si segnala il tetto scoperchiato della palestra della scuola media di Casalgrande in via Garibaldi. A Reggio una grossa pianta è caduta su un condominio tra via Turri e via Chiesi, e si è verificato un principio d’incendio al sistema di illuminazione esterna di un fast food su via Manfredi.

25 gli interventi in coda dalle 8 di stamattina, con netta tendenza all’esaurimento. 7 le squadre impegnate nella notte con 35 uomini. Tramite la prefettura è stato richiesto il coinvolgimento dei volontari di protezione civile di Scandiano. All’opera anche i volontaridi Luzzara.