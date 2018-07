Ad Arti Vive Festival la punk-rock band americana dei Protomartyr

I Protomartyr, uno dei grandi nomi di Arti Vive Festival 2018, si esibiranno venerdì 6 luglio a Soliera, in piazza Lusvardi. L’ingresso è gratuito. Vengono da Detroit, metropoli simbolo degli USA recenti per la crisi finanziaria e abitativa, il declino industriale, il tentativo di nuove soluzioni sociali, città da sempre con una spiccatissima vivacità musicale che va da John Lee Hooker a Madonna, a tutta la Motown records fino a band come MC5, WhiteStripes o The Stooges di Iggy Pop.

I Protomartyr hanno impiegato poco tempo per affermarsi a livello internazionale nel panorama post-punk. Dopo due dischi uno più promettente dell’altro – l’esordio “Under Color Of Official Right” del 2014 e “The Agent Intellect” del 2015 – l’anno scorso è uscito “Relatives In Descendent” che li pone tra i protagonisti della musica contemporanea. Il loro sound oscilla febbricitante tra dinoccolate costruzioni post-punk ed echi che fanno ricordare il giovane Nick Cave.

La serata di venerdì 6 luglio propone molto altro ancora. Si esibiranno i Gazebo Penguins, autentici alfieri italiani di quel tipo di musica tutta urla ed emozioni. C’è One Glass Eye, fresco d’esordio e autore di un delizioso indie-pop primaverile. C’è Auroro Borealo, eccentrico sperimentatore di melodie pop e stramberie esistenziali.

Arti Vive Festival però non è solo musica: il programma si completa con numerosi spettacoli teatrali. Alle 18.30, l’intera piazzetta don Ugo Sitti si trasformerà in un vero e proprio villaggio teatrale con la presenza dei Teatri Mobili: un bus e un camion allestiti a teatri, che ospitano al loro interno spettacoli per un massimo di 35 spettatori alla volta. Ad esibirsi sono la Compagnia Girovago e Rondella e la Compagnia Dromosofista, con spettacoli unici e senza parole ripetuti più volte durante la giornata. Alle 22.30, sempre in piazzetta don Ugo Sitti, Emanuela Dall’Aglio presenterà “Animati”, esito del laboratorio per pupazzi teatrali tenuto con gli allievi del laboratorio permanente di Arti Vive. Prima

A far da contorno conviviale anche il cibo di strada: piazza Fratelli Sassi sarà popolata dal “Soliera Street Food”, con stand e truck di prodotti tipici da tutta Italia. Nell’ottica di offrire sempre maggiori servizi ai fruitori del festival, sarà inoltre allestita un’Area Bimbi serale all’interno del suggestivo Cortile del Castello Campori con laboratori e intrattenimento per i più piccoli.

Per le informazioni dettagliate, visitare il sito www.artivivefestival.it.