Accompagnamento cani: 5 diffide amministrative in una mattinata

Proseguono i controlli, rigorosamente senza preavviso ed in abiti civili, da parte della Polizia Municipale nei parchi, nelle piazze e nelle strade del centro cittadino volti a controllare il rispetto delle normative relative all’accompagnamento dei cani.

Questa mattina, oltre al centro storico, agenti in borghese hanno controllato numerosi parchi della città, comminando 5 diffide amministrative. Tre diffide sono state a proprietari di animali che non rispettavano il comportamento idoneo ed abbandonavano escrementi lungo il percorso al parco Albero d’Oro, una a San Michele ed una al parco Le Querce. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, sempre a sorpresa ed in abiti civili.