A fuoco a Sasso Marconi un archivio della Cineteca di Bologna

Un incendio scoppiato durante la notte ha interessato un archivio della Cineteca di Bologna a Sasso Marconi. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale e dai distaccamenti. Il rapido intervento delle squadre di soccorso, ha evitato che il fuoco si propagasse alle altre strutture del fabbricato. Le cause del rogo, divampato intorno alle 2.30, sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

La Cineteca di Bologna specifica in una nota stampa che la cella coinvolta è stata una sola su dieci, “a riprova del perfetto funzionamento del sistema di sicurezza, che, anche grazie al celere intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bologna, ha impedito il diffondersi delle fiamme in altre aree della struttura. La particolare natura delle pellicole in nitrato è quella di essere potenzialmente auto-combustibile, e purtroppo episodi di auto-combustione negli archivi che nel mondo conservano pellicole in nitrato avvengono con una certa regolarità. L’archivio di Sasso Marconi è stato pensato e realizzato in modo tale da proteggere il più possibile struttura e pellicole in caso di episodi di questa natura, e fortunatamente le pellicole perdute a causa dell’incendio della scorsa notte non sono tra le più rare e preziose della collezione”.