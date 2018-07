7 luglio. Un reading di Paolo Nori per ricordare i Morti di Reggio Emilia

La cerimonia per ricordare i cinque reggiani caduti in difesa dei diritti di libertà e di democrazia. Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli inizierà alle ore 10.00 al Cimitero Monumentale (Ingresso da via Beretti) con l’omaggio alle tombe dei caduti da parte dei rappresentanti Istituzionali, Sindacali e delle Associazioni Partigiane.

Alle 10.45 in Piazza Martiri 7 Luglio deposizione di una corona, al cippo dedicato ai Martiri del 7 luglio 1960 alla presenza di Gonfaloni e Labari. Percorso sulle “pietre d’inciampo” in memoria dei caduti, poste in cinque luoghi di Piazza Martiri del 7 luglio 1960. Alle 11.00 al Parco del Popolo in Piazza della Vittoria, Interventi di: Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Ettore Farioli, Figlio di Lauro Farioli e On. Aldo Tortorella.