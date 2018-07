Estinto a tarda notte il vasto incendio alla Ecoblocks di Finale Emilia

Solo intorno alla mezzanotte i Vigili del fuoco, sul posto con numerose squadre e diversi mezzi, hanno messo sotto controllo, estinguendolo, il vasto incendio che nel pomeriggio di ieri ha interessato la Ecoblocks di Finale Emilia, azienda specializzata nella produzione di pallet. Per tutta la notte è proseguita l’attività di minuto spegnimento e controllo fino alle verifiche alla luce del giorno.

Non è la prima volta che scoppiano incendi all’interno dell’azienda situata nel polo industriale di Finale. In questo caso a provocare le fiamme potrebbero essere state le scintille sprigionate da una pressa che hanno infiammato il truciolato. Fortunatamente non si registrano feriti.