Tornano i “Giovedì Sotto le Stelle”, kermesse estiva di Sassuolo

Tutto pronto per i “Giovedì Sotto le Stelle”, la kermesse estiva organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico, Pro Loco Sassuolo e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sgp e le tantissime associazioni, circoli e parrocchie che, per un mese intero, animeranno le serate del giovedì.

I negozi aperti fino a tarda serata, con i banchetti esposti davanti le vetrine, offriranno occasioni imperdibili e sconti allettanti, ogni via ed ogni piazza della città sarà animata da tantissime iniziative: insomma un modo diverso, originale e coinvolgente, per trascorrere una bella serata al fresco ed in compagnia.

“I Giovedì Sotto le Stelle – afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Andrea Lombardi – sono ormai una tradizione per la nostra città, capaci di catalizzare, grazie all’enorme lavoro fatto in primis dal Comitato Commercianti Centro Storico ma anche da Pro Loco e dalle Associazioni di Categoria, che ringrazio, migliaia e migliaia di persone. Un’opportunità in più per coniugare musica, divertimento, spettacoli al commercio ed alle occasioni, divertendosi all’aria aperta nelle calde serate estive. Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’ordine, alla Polizia Municipale ed ai tanti volontari che, come ogni anno, garantiranno la sicurezza durante tutte e quattro le serate”.

“A fianco delle innumerevoli iniziative dei giovedì di Luglio – afferma la Presidente del Comitato Commercianti del Centro Storico Elena Zanni – i commercianti del centro cittadino ogni anno garantiscono, oltre all’apertura fino a tarda sera, anche straordinarie occasioni che anticipano, come nel caso di questo giovedì, o affiancano i saldi estivi : un’opportunità incredibile per tutte le famiglie per uno shopping serale tra musica, eventi e divertimento”.

“Ad un anno esatto dalla nascita di ProLoco Sassuolo, un’associazione che con il lavoro di tanti volontari sta cercando di dare un forte contributo all’organizzazione di eventi ed appuntamenti nella nostra città – afferma il Presidente di ProLoco Sassuolo Massimo Malagoli – ci presentiamo per questa stagione Estiva forti dell’esperienza maturata e delle idee che caratterizzano il nostro gruppo. I Giovedì di Luglio sono la punta di un iceberg fatto di piccoli e grandi appuntamenti organizzati in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali del territorio che, durante tutto il corso dell’estate 2018, mi auguro potrete apprezzare”.

Tutti e quattro i giovedì del mese di luglio si potrà godere di appuntamenti fissi ed avvenimento speciali che cambiano, di strada in piazza.

Appuntamenti fissi:

Apertura serale del Palazzo Ducale dalle 21 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22:30), visite con accompagnamento gratuito

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni, a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo

Pro Gusto Estate: spazio enogastronomico con musica a cura di Pro Loco Sassuolo in viale XX Settembre

Spazio bimbi in piazza Martiri Partigiani; mostra di pittura in via del Pretorio a cura del Gruppo Pittori Sassolesi ‘J. Cavedoni”, Spazio musicale con enogastronomia in piazza Libertà (Bar Sunrise), piazza Risorgimento (Bar Luana), piazzale Roverella (Jim Bar), piazzale Teggia (Style LAB); via Cavallotti (Il Buongustaio), via Mazzini (Bar Stella), via Menotti (Afrikan Bar).

Di seguito il programma della prima settimana giovedì 5 luglio, con:

Spettacoli di strada, Mercatini e negozi aperti con promozioni speciali, a cura del Comitato dei commercianti in collaborazione con Pro Loco Sassuolo

Un giovedì da cani: l’improbabile expò canina presso il salotto Regina.

Trio Taberna Mediterranea: chitarre alla ricerca di libertà con Enzo, Giorgio e Antonio in piazzale Roverella

Assaggi a Corte: visita guidata tematica con lo storico dell’arte Luca Silingardi e a seguire un calice con assaggi negli esclusivi spazi della Delizia Estense.

Bellezze Sotto il Campanone in Piazza Garibaldi.