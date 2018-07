Subbuteo Tradizionale: Modena quarta in Serie C

Ancora una prestazione di ottimo livello da parte della squadra di Subbuteo Tradizionale dei Subbuteisti Modenesi 1982 ai campionati italiani a squadre di Serie C svoltisi nella splendida cornice dell’Hotel Pineta Palace a Roma il 23 e 24 Giugno scorsi.

Capitanati dall’ottimo Stefano Cirillo i modenesi si sono piazzati al quarto posto sfiorando la promozione in serie B, riservata purtroppo alle sole prime tre classificate: extraterrestri salernitani a parte (che hanno vinto tutte le gare disputate) i gialloblù se la sono giocata con tutti ed hanno terminato con cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte il proprio percorso, cedendo solo alle prime tre della graduatoria confermando le previsioni della vigilia che li avevano indicati come pericolosi outsider: è però intenzione della squadra modenese presentarsi da protagonista ai campionati 2019 per tentare la scalata diretta alla serie superiore.

Risultati: Viareggio-Modena 1-1, Modena-Benevento 3-0, Modena-Fiamme Azzurre Roma 0-3, Modena-Livorno 4-0, Modena-Castelfiorentino 2-0, Catanzaro-Modena 2-2, Modena-Lodi 3-1, Modena-Macerata 3-0, Modena-Savona 1-2, Nocera-Modena 2-2, Modena-Salernitana 0-4.

Classifica Finale: Salernitana 33, Fiamme Azzurre Roma 26, Savona 23, Modena, Benevento e Nocera 18, Castelfiorentino 16, Viareggio 14, Benevento 8, Macerata 7, Lodi 6, Livorno 0.

***

(nella foto la squadra dei Subbuteisti Modenesi, da sinistra: Preziuso, Di Cè, Cirillo (cap.), Schiatti, Di Francesco)