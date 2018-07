LaCarpiEstate, due appuntamenti in settimana per la rassegna Luglio Divino

Il cartellone de LaCarpiEstate 2018 propone domani, mercoledì 4 luglio, la prima data di una rassegna che ha riscosso negli anni passati un buon successo. Si tratta di Lugliodivino…e non solo, ciclo di appuntamenti musicali ed enogastronomici promosso dall’amministrazione comunale e da InCarpi Turismo nell’ambito de LaCarpiEstate 2018 con il contributo della Cantina di Carpi e Sorbara, ovviamente ad ingresso gratuito.

Il primo appuntamento della rassegna è previsto come detto domani, alle ore 21.30, alla Cantina di Carpi e Sorbara, in via Cavata 14: qui si esibiranno i Flexus Trio, che rivisiteranno molti brani della storia del rock in versione unplugged. In caso di maltempo la serata verrà recuperata giovedì 5 luglio.

Il prossimo appuntamento di Lugliodivino…e non solo si terrà invece venerdì 6 luglio, alle ore 19.30, in piazzale Re Astolfo. Intitolato De Gustiblues. Senti il Blues. Gusta i Sapori danza, teatro, musica e cibo ti inviteranno in questa occasione a scoprire un mondo di atmosfere ‘blues’. Ingresso al concerto gratuito, buffet e degustazioni a pagamento. A cura di Piacere Modena. In caso di maltempo tutto è rinviato a mercoledì 11 luglio.

La rassegna si concluderà il 10 agosto.

Per informazioni InCarpi Turismo, telefono 059 649255, pagina Facebook InCarpi Turismo iat@carpidiem.it, www.incarpi.info