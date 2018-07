Intervento di Hera sulla rete gas in via Leodoino Vescovo a Modena

I tecnici di In INRETE Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, sono al lavoro dalle 8,30 circa di stamani in via Leodoino Vescovo, all’altezza del civico 1, per risolvere una dispersione rilevata da una condotta gas. La perdita, subito individuata dai tecnici, non ha causato alcuna criticità per i residenti.

L’intervento, che dovrebbe concludersi in serata, ha richiesto la temporanea chiusura della strada al traffico veicolare, all’altezza dell’intersezione con via Sant’Eufemia.

Non sono previste interruzioni del servizio gas agli utenti della zona.