Incendio oggi pomeriggio nello stabilimento Ecobloks nella zona industriale di Finale Emilia (fabbrica che lavora scarti di legno per produrre pallet).

Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco materiale stoccato nell’area del magazzino.

Una colonna di fumo era visibile a distanza di chilometri.

Sul posto oltre 35 vigili del fuoco con 12 mezzi provenienti anche da Ferrara e Bologna.