Il sindaco di Reggio Emilia ha incontrato oggi il console generale del Marocco

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha incontrato oggi in Municipio il nuovo console generale del Marocco a Bologna, Mohammed Kamel, che ha presentato le sue credenziali allo stesso sindaco e all’assessore alla Città internazionale Serena Foracchia.

Il Consolato del Marocco a Bologna è uno dei più rilevanti all’interno dell’Unione Europea in termini di numero di iscritti. Nel comune di Reggio Emilia quella del Marocco è la terza comunità con circa 2.500 residenti sul territorio da oltre 20 anni: “E’ una comunità integrata – ha detto il sindaco Luca Vecchi – che vede la seconda generazione impegnata in associazioni, in ambito politico, sociale e culturale. Vi è una significativa presenza delle seconde generazioni, che si stanno diplomando nelle università e diverse famiglie in questi anni hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana”.

“L’Italia è il terzo Paese per interscambio commerciale tra il Marocco e l’Europa – ha sottolineato il console Kamel – Vorremo provare a incrementare le opportunità commerciali e di scambio con il sistema delle imprese locali, in modo da rendere ulteriormente protagonisti i nostri concittadini che hanno scelto di vivere a Reggio Emilia”.

***

Nelle foto allegate, l’incontro fra il console Kamel, il sindaco Vecchi e l’assessore Foracchia