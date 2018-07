Frana di Campiglio, lavori al via

Nella giunta settimanale di ieri pomeriggio sono stati approvati i lavori per la sistemazione della frana che, dal marzo scorso, sta ostruendo la circolazione stradale in via Bressola a Campiglio. Ad annunciare l’intervento è il sindaco, Simone Pelloni, che spiega: “I lavori per la messa in sicurezza del movimento franoso di via Bressola inizieranno entro la seconda metà di luglio (giusto il tempo per l’approvazione del progetto e l’affidamento a una ditta specializzata) e saranno portati a termine nel giro di un mese. Al più tardi entro fine agosto, quindi, prevediamo di riaprire via Bressola alla normale circolazione stradale”.

“Il tempo trascorso tra la frana e l’approvazione dei lavori per la sua sistemazione – aggiunge il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Angelo Pasini – si è reso necessario in primo luogo per attendere la stagione ottimale per intervenire, come suggeritoci dagli stessi tecnici (i lavori durante la primavera, visto il meteo incerto, avrebbero potuto compromettere la buona riuscita dell’intervento), in secondo luogo per progettare un intervento il più possibile definitivo. In questo periodo abbiamo infatti affidato al dott. Marco Roli una indagine geologica e sismica preventiva, al fine di acquisire una puntuale identificazione della stratigrafia geologica dell’area, necessaria per la corretta individuazione e progettazione dell’intervento di consolidamento del versante interessato allo smottamento. Successivamente, abbiamo affidato all’ing. Marco Lanzotti la progettazione dell’intervento di sistemazione, che vedrà l’installazione di tre ordini di gabbioni lungo via Bressola. La spesa complessiva prevista è di 57.000 euro iva compresa e sarà coperta, al momento, da fondi del bilancio comunale (è stata comunque già inoltrata domanda di contributo alla Protezione Civile regionale). Ci scusiamo per i disagi che residenti e automobilisti stanno affrontando dallo scorso marzo, ma l’intento dell’amministrazione comunale è stato appunto quello di procedere con un approccio risolutivo e scientifico al problema”.