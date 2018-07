Estate in piazza a Cavriago, si parte venerdì con i dj Persueder e Foroni

L’estate cavriaghese, dopo vari eventi e incontri nel mese di giugno, si accende in Piazza Zanti con serate tra musica e divertimento organizzate dalla Proloco in collaborazione con il Comune. Una rassegna di spettacoli straordinari tutti ad ingresso gratuito.

“L’estate è il periodo dell’anno che invita ad uscire di casa e a vivere il proprio paese. Anche per il 2018, tutta la comunità potrà ritrovarsi e godere di tante e diverse occasioni d’incontro che valorizzano il nostro patrimonio di tradizioni, socialità, cultura, con tanto divertimento per tutte le fasce d’età e interessi”, commenta l’assessore Vania Toni.

Si comincia venerdì 6 luglio con i deejay Enzo Persueder e Stefano Foroni che faranno ballare i più grandi successi del mitico Marabù degli anni Ottanta e Novanta. Enzo Persueder, ha infatti lavorato nei locali più in voga dell’epoca, come il Koala Club di Modena, il Picchio Rosso, il Kiwi, il Bandiera Gialla di Rimini e appunto il Marabù; ha fondato Radio Stella e collaborato con varie radio e tv per trasmissioni musicali come Dance Mania, Stasera mi butto. Persueder vi farà divertire a Cavriago insieme a un altro nome molto noto al popolo della notte, quello di Stefano Foroni, che è stato uno dei primissimi deejay di Reggio, rimasto in pista fino alla seconda metà degli anni ‘80 per poi smettere e riprendere negli ultimi anni con le serate remember dedicate alle musiche più belle di quel periodo. Pure lui ha animato serate ad esempio al Marabù o al Fifty Fifty. Insieme saranno un mix esplosivo.

Il successivo venerdì in piazza si svolgerà il 13 luglio, quando arriverà invece la “Corrida dei Dilettanti”, in cui il vero protagonista sarà il pubblico che, dotato di fischietti e campanacci, dovrà giudicare i concorrenti che si sfideranno a colpi di balli, canti, barzellette ed interpretazioni varie. La serata sarà poi riempita anche da momenti di cabaret e tanta musica con la conduzione di Luca Anceschi e del divertente barzellettiere Willer Collura.

Venerdì 20 luglio, dalle 21.30, arriva il concerto dei Calaluna, per un tributo a Fabrizio De Andrè. I Calaluna sono una band composta da otto musicisti uniti da un unico obiettivo: far scoprire le canzoni e le parole del cantautore genovese a chi non le conosce e ricordarle a chi le ama. Con decine di concerti realizzati in Italia, sono dal 2014 un riferimento per gli appassionati del genere.

Venerdì 27 luglio, dalle 21.30, a salire sul parco sarà l’Orchestra Volare. Nata dalla collaborazione di alcuni musicisti e cantanti professionisti di assoluto talento, i quali hanno accompagnato in giro per l’Italia e nel mondo artisti del calibro di Finardi, Morandi, Mietta, Oxa, Vecchioni e Nomadi, ripercorrerà oltre 50 anni di canzone italiana. Ecco che vi aspettano Francesco Gualerzi (voce, sax e chitarra), Alessandra Ferrari (voce), Vincenzo Murè (pianoforte, tastiere), Claudio Zanoni (tromba, chitarra, cori), Paolo D’Errico (basso elettronico, contrabbasso) e Renzo Finardi (batteria, percussioni).

Per maggiori informazioni: pagina facebook @proloco.quarieg oppure il sito internet del Comune http://www.comune.cavriago.re.it/