Domani a Ferrara una giornata di studio e proposte sul tema “Sistema arginale del fiume Po”

Domani, mercoledì 4 luglio, Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) organizzano a Ferrara una giornata di studio e proposte sul tema “Sistema arginale del fiume Po: progetti per la mitigazione del rischio alluvioni”. Il convegno si svolgerà dalle ore 9,30 alle 13,00 presso Palazzo Roverella, in Corso Giovecca 47.

Ad aprire i lavori saranno Meuccio Berselli (Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) e Luigi Mille (Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po).

Interverranno: Francesco Balocco (Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo della Regione Piemonte e Presidente del Comitato di Indirizzo AIPo), Paola Gazzolo (Assessore Ambiente, difesa del suolo e protezione civile della Regione Emilia-Romagna), Pietro Foroni (Assessore al Territorio e protezione civile della Regione Lombardia), Angelo Borrelli (Capo Dipartimento della Protezione Civile).

Le relazioni tecniche saranno presentate da Ivano Galvani, Marcello Moretti e Alessandro Rosso per AIPo e da Cinzia Merli e Andrea Colombo dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

L’incontro è aperto a tutti; è gradita una conferma a una delle seguenti mail: urp@adbpo.it oppure ufficiostampa@agenziapo.it.