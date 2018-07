Domani a Castelnovo Monti una cena dedicata al Farro e all’incontro tra i due versanti dell’Appennino

“Amici di Farro” ….crescono. A Felina domani sera, mercoledì, è in programma una cena che rappresenta anche un ponte di collegamento tra il versante toscano e quello emiliano sulle produzioni di antichi cereali. Alle ore 20.15 sulla terrazza del Centro Sociale – bocciodromo felinese si terrà questo interessante evento che rappresenta un antipasto in attesa il Festival Cittaslow (che si terrà a fine luglio), serata a base di farro che anticiperà il tema conduttore del Festival, ovvero la biodiversità, ma con un approfondimento nel settore dei cereali, dalle produzioni biologiche ai grani antichi. “Amici di Farro”, il titolo della serata, vuole sottolineare il raccordo tra due versanti del Parco nazionale, co-promotore della serata: quello della Garfagnana e quello dell’Appennino Reggiano, territori in cui si stanno recuperando con esperienze interessanti la produzione di cereali.

La cena sarà l’occasione per assaggiare piatti a base di farro prodotto da due aziende agricole che operano nei due versanti: l’azienda biologica “Il Grillo”, di Giuncugnano nell’alta Garfagnana, e l’Azienda Agricola “L”Allegra Fattoria ” di Pantano di Carpineti che oltre ad essere conosciuta per l’allevamento dei piccoli maialini neri dell’Appennino Settentrionale ha iniziato la produzione dell’antichissimo farro monococco. Il monococco è una varietà di farro tanto antica da essere considerata, da millenni, progenitrice di tutti i grani. Sulle qualità delle produzioni e le loro proprietà saranno gli stessi produttori a raccontare agli ospiti nel corso della cena le loro esperienze e le caratteristiche dei rispettivi prodotti. Promotore della cena è la Felinese, Centro Sociale-Bocciodromo di Felina, che proporrà un inedito menù: dall’antipasto fino al dolce finale si potranno sperimentare sapori di antica memoria con l’impiego di un antico cereale che sta incontrando uno spazio crescente nell’alimentazione moderna.