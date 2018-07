Centro Musica Modena, c’è tempo sino al 6 luglio per il bando “Work@71”

Ultimi giorni di apertura per il bando “Work@71” promosso dal Centro musica del Comune di Modena e aperto ai giovani creativi modenesi che fino a venerdì 6 luglio possono presentare la propria idea artistica e partecipare alla selezione per un progetto da realizzare all’interno dell’area di “Coworking 71MusicHub”.

Il bando, lanciato in occasione dell’apertura delle attività di coworking all’interno della struttura 71MusicHub, è promosso dal Comune di Modena, assessorato alle Politiche Giovanili, nell’ambito delle attività legate al Bando Giovani rigenerazioni creative – Progetto 71MusicHub, co-finanziato da Anci.

Il bando è aperto fino al 6 luglio a tutti i giovani creativi fino a 35 anni, sia come singoli che in forma di collettivo, associazione o startup, residenti nella Provincia di Modena, interessati a presentare il proprio progetto di grafica, design, videomaking, fotografia, editoria e new media, sound design, multimedia, videoarte, installazioni, moda, fumetto. I progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di prodotti, opere o servizi da sviluppare utilizzando la struttura e le attrezzature del Coworking, oppure potranno consistere in corsi e laboratori da realizzare all’interno degli spazi di Coworking.

Il vincitore del bando riceverà un contributo di 1000 euro per sostenere le spese di realizzazione del progetto, oltre a un pacchetto di 150 ore per l’utilizzo di una postazione del Coworking. Qualora il progetto avesse forma di corso o laboratorio, il pacchetto ore sarà suddiviso in 50 ore di utilizzo di una postazione del Coworking e 12 ore di utilizzo esclusivo della sala Coworking, da utilizzare per lo svolgimento del corso.

Per partecipare è necessario inviare la documentazione necessaria, in formato cartaceo o digitale, entro venerdì 6 luglio 2018. Il bando completo, la scheda di partecipazione e il dettaglio delle attrezzature disponibili nel Coworking 71MusicHub sono consultabili sul sito www.musicplus.it

La selezione dei progetti candidati, a cura di una commissione composta da esperti e operatori, sarà in due fasi: nella prima tutti i progetti ammissibili saranno valutati in base ai criteri di esperienza del soggetto proponente, qualità e innovazione del progetto, chiarezza della presentazione, fattibilità tecnica e sostenibilità economica, potenzialità; stilata una prima graduatoria, i tre candidati con punteggio più alto (o più di tre in caso di pari merito) accederanno a un colloquio motivazionale con la commissione, che individuerà il progetto vincitore.