Canovi Coperture Sassuolo: il primo acquisto è Claudia Provaroni

Dopo tante importanti conferme, arriva oggi l’annuncio della prima novità per la stagione 2018/2019 della Canovi Coperture Sassuolo: nella sua prima stagione in A2, la formazione sassolese potrà contare su Claudia Provaroni, schiacciatrice che nella scorsa stagione ha difeso i colori della Golem Hermaea Olbia.

Romana, classe 1998 per 180 cm, Claudia è una giocatrice giovane ma con un curriculum di tutto rispetto: dopo gli inizi nella giovanili ad Ostia, dove fa il suo esordio in B2 nella stagione 2011/2012, nella stagione 2014/2015 passa poi al Volleyro’ Casal De Pazzi, impegnata nel campionato di B1 ed nei campionati giovanili di Under 16 ed Under 18, chiudendo entrambi con la conquista del titolo nazionale. Entra presto anche nel giro delle nazionali giovanili e nel 2015 a Lima si laurea campionessa del mondo. L’anno successivo è ancora al Volleyro’ e, dopo aver vinto lo scudetto in Under 18, chiude il suo percorso nelle giovanili con la promozione in A2. Nella stagione 2016/2018 passa poi al Volley Chieri, con cui disputa il suo primo campionato in A2.

Queste le prime parole in neroverde di Claudia: “Da parte mia c’è molto entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare: per colpa di un infortunio, la scorsa stagione sono stata ferma molto. E infatti ringrazio molto la società per la fiducia e la grande opportunità che mi stanno dando. Non vedo l’ora di venire a Sassuolo per conoscere l’ambiente, le mie nuove compagne e l’allenatore Barbolini”.

“E’ vero, questa sarà la mia terza esperienza in A2 – continua Claudia – ma mi fa un po’ strano essere considerata un’esperta della categoria: sicuramente cercherò di aiutare a crescere il più possibile le mie compagne più giovani, ma, allo stesso tempo, credo che avrò tanto da imparare anche io”.