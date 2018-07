Calciomercato: il Sassuolo attende Kevin Prince Boateng

Secondo diversi quotidiani sportivi, il club neroverde starebbe per chiudere la trattativa per portare in Italia il centrocampista dell’Eintracht, pronto a firmare un contratto triennale. Sarebbe un colpo davvero sensazionale per il Sassuolo.

Il suo agente sarebbe al lavoro per trovare un accordo totale con i dirigenti del club tedesco, affinché cedano il centrocampista classe ’87 a titolo definitivo, e il club di Squinzi avrebbe già pronto un contratto triennale da far firmare a Boateng.

La voglia di tornare sarebbe così forte da battere anche l’ambizione di giocare in Europa League il prossimo anno con il club di Francoforte.

Se confermato, per il 31enne calciatore tedesco naturalizzato ghanese, sarà terza esperienza italiana: la prima fu dal 2010 al 2013 quando giocò nel Milan. Poi il breve ritorno sempre in rossonero da gennaio a giugno 2016. Ed ora una nuova esperienza con la maglia neroverde.