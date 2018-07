“Biblioteca dopocena”, la Rotonda giovedì apre di sera

Terza e ultima occasione di apertura serale con iniziative tutte gratuite per le biblioteche comunali decentrate di Modena, nell’ambito di “Biblioteca dopocena”, progetto d’inizio estate a cura delle biblioteche comunali modenesi. Giovedì 5 luglio dalle 19 alle 23 è la volta della biblioteca Rotonda di via Casalegno 42, collocata strategicamente nel centro commerciale omonimo di via Morane 500 (tel. 059 2033660). Nel menù dell’iniziativa, come già alla Crocetta e alla Giardino, ci sono spettacoli, narrazioni, musica e giochi per riscoprire la biblioteca anche fuori orario.

Il programma completo delle iniziative, si trova sul sito internet delle biblioteche comunali (www.comune.modena.it/biblioteche).

Lo spettacolo principale di giovedì 5 luglio alla Rotonda è il “Marakatimba show”, performance di percussionisti che si replica due volte, alle 19 e alle 21, a cura di Marakatimba, ensemble giocoso e colorato.

In mezzo alle due rappresentazioni, alle 20, si svolge la narrazione “Il Ginepro”, a cura del Festival della Fiaba, mentre dalle 20.30 alle 22.30 si può partecipare a “Sali a bordo! Scopri il camper della PM”, a cura della Polizia Municipale di Modena. Negli stessi orari ci sono altre iniziative aperte (tutto è rigorosamente a partecipazione libera e gratuita). La prima è “Vieni a scoprire il Little Market”, mercatino di libero scambio di opere dell’ingegno. L’altra, disponibile nelle versioni per bimbi o per ragazzi e adulti, è quella a cura del club TreEmme, e cioè “Giochi fuori porta” con area gaming per i più piccoli e “Giochi da tavolo all’aria aperta” per ragazzi e famiglie

Dalle 21 alle 23 si svolge un’iniziativa rivolta a lettori per tutti i gusti: si intitola “Rinfresca la mente!”, prendi un libro in prestito e la biblioteca ti offre un gelato.