Arrestati dalla polizia due giovani, avevano appena rapinano due ragazze in via Indipendenza

L’altra notte, personale del Commissariato di Sassuolo ha tratto in arresto due italiani di 31 e 19 anni, per aver rapinato delle borsette due ragazze 26enni. Intorno alle 3 di notte, in via Indipendenza, i due malviventi hanno strappato con violenza le borse alle giovani dandosi alla fuga in sella a delle biciclette. Dopo aver allertato le Forze dell’Ordine, con l’aiuto di alcuni amici, le due ragazze sono riuscite a rintracciare, tramite l’applicazione di geolocalizzazione del cellulare, una delle due borsette e a fornire indicazioni utili al rintraccio dei malviventi.

Il 19enne è stato individuato dagli agenti durante il maldestro tentativo di nascondersi all’interno di una siepe: è stato trovato in possesso di parte della refurtiva e di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. Una perquisizione domiciliare, effettuata d’intesa con il P.M. di turno, ha consentito di trarre in arresto anche il complice, trovato in possesso del telefono cellulare e della restante parte di denaro sottratto alle ragazze.

I due uomini sono stati accompagnati presso la locale Casa Circondariale. Causa la violenza dello strappo, le ragazze hanno riportato lesioni guaribili in 5 e 6 giorni.