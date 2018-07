Venerdì sera sulla Ghirlandina visita aperitivo in torre

Un aperitivo così in centro, che a Modena più in centro di così non si può. In ogni venerdì sera a luglio e agosto, infatti, sono in programma alle 19.30 visite guidate gratuite alla Ghirlandina, previo pagamento del biglietto d’ingresso, intitolate proprio “Aperitivo in Torre”, che si concludono, appunto, con l’offerta di un aperitivo ai partecipanti.

Durante le visite, le guide spiegheranno la storia e la funzione civico-religiosa avuta sin dal medioevo dalla Torre simbolo della città, che si staglia nel cuore di Modena, al centro del sito Unesco di piazza Grande, patrimonio dell’umanità. Durante il percorso di salita di 200 gradini, si racconteranno la sala della Secchia rapita, quella degli Strumenti Scientifici e quella dei Torresani, con i suoi capitelli scolpiti recentemente restaurati, da cui si può ammirare dall’alto il panorama cittadino.

L’appuntamento, come detto, si ripete ogni venerdì di luglio e agosto, con ritrovo sempre nella biglietteria della Ghirlandina alle 19.15 per l’acquisto del ticket, mentre la visita guidata inizia alle 19.30 per terminare con il brindisi di saluto finale per tutti.

Anche i bambini, se accompagnati, possono partecipare.

La prenotazione per massimo 25 persone è obbligatoria via e-mail (torreghirlandina@comune.modena.it).

La visita guidata e l’aperitivo sono gratuiti previo pagamento del biglietto d’ingresso alla Ghirlandina (3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti 6-26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratis per bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche e insegnanti che accompagnano classi); oppure biglietto Unico Sito Unesco da 6 euro a validità illimitata per Ghirlandina, Acetaia Comunale (prenotazione allo Iat per venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio), Sale storiche di Palazzo Comunale e Musei del Duomo.

La torre è aperta con orario estivo: da martedì a venerdì 9.30-13 e 15 -19; sabato, domenica, festivi orario continuato 9.30-19 (ingressi fino a mezz’ora prima della chiusura).

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).