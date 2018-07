Reggio Emilia: le rubano il cellulare mentre pranza al ristorante

Ieri all’ora di pranzo la Polizia di Reggio Emilia è intervenuta presso un ristorante di via Squadroni dove la richiedente, una cittadina svedese di 43 anni, aveva patito il furto del telefono cellulare. La donna riferiva agli agenti che intorno alle 13.00, mentre si trovava unitamente al fidanzato seduta al tavolino di un ristorante, era stata avvicinata da due ragazzi, che col pretesto di mostrarle una cartina geografica per chiederle informazioni, le asportavano il cellulare Samsung S7 di colore nero appoggiato sul tavolino. Quando la donna si accorgeva che il telefono era sparito, i due ragazzi si erano già allontanati. Allertata la Polizia la donna descriveva in modo dettagliato agli agenti i due soggetti, un ragazzo e una ragazza, entrambi -secondo la richiedente – di probabile etnia sinti.