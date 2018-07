Rapina in una sala video-lottery a Reggio Emilia dipendente e cliente presi in ostaggio

Ieri mattina alle 4.00 due pattuglie della Polizia di Stato intervenivano presso una sala di video lottery di via Daniele da Torricella in seguito alla segnalazione di rapina consumata. Gli agenti giunti sul posto trovavano seduti a terra fuori dal locale due ragazzi, il dipendente dell’attività – classe 1986 – e un avventore – classe 1996 – . I due, visibilmente scossi, riferivano che verso le ore 03.30, mentre si trovavano all’interno della sala, due soggetti travisati entravano dall’ingresso principale e immediatamente uno dei due estraeva una pistola e la puntava alla testa del dipendente, intimandogli di aprire la cassaforte, percuotendolo con numerosi schiaffi. L’altro malvivente prendeva con la forza l’avventore, lo conduceva dietro al bancone e lo faceva sdraiare per terra, per poi percuoterlo con schiaffi e calci.

I malviventi riuscivano quindi a impossessarsi di un bottino di circa 1500 euro. Successivamente, le due vittime venivano condotte con la forza all’interno dei servizi igienici dove erano tuttavia liberi di muoversi. Gli stessi per sicurezza rimanevano all’interno del bagno per alcuni minuti ed uscivano solo dopo aver avuto la certezza che i due criminali avessero abbandonato il locale. Il dipendente allertava quindi le Forze di Polizia tramite il numero di emergenza 113 e le due vittime, ancora molto provate, venivano condotte presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti sanitari del caso.

Sabato mattina, invece, la Polizia di Stato effettuata un sopralluogo di furto presso un negozio di parrucchieri in via Regina Elena. Qui gli agenti accertavano che ignoti, durante la notte, forzavano una finestra basculante sovrastante la porta d’ingresso quindi entravano nell’esercizio commerciale asportando prodotti di bellezza e per la cura dei capelli, nonché accessori per parrucchieri.

Sempre nella mattinata di sabato la Polizia interveniva per un altro sopralluogo di furto presso un altro negozio di parrucchieri, questa volta in via F.lli Cervi. Nottetempo ignoti, mediante la rottura di una finestra lasciata aperta in modalità vasistas, si introducevano all’interno del negozio e asportavano vari prodotti e accessori per parrucchieri in fase di inventario.