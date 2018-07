“MondiAltri” Reggio Emilia: i numeri della manifestazione

Domenica 1° luglio si è tenuta al Parco Biasola la manifestazione sportiva e multiculturale “MondiAltri”. Ispirandosi ai Mondiali di calcio in corso, Assessorato alla Città Internazionale del Comune di Reggio Emilia, Centro Interculturale Mondinsieme, Uisp Reggio Emilia, Polisportiva Zelig e Centro Sociale Biasola, hanno dato vita ad un torneo di calcetto a 6 che ha visto confrontarsi sul campo da gioco ben 15 squadre i cui giocatori vivono a Reggio Emilia, ma provengono da 15 diversi paesi del mondo: Italia, Mali, Ucraina, Costa D’Avorio, Tunisia, Nigeria, Tamileelam, Albania, Marocco, Cina, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Libano e Brasile.

La manifestazione ha coinvolto più di 200 persone, tra giocatori, pubblico ed organizzatori. In finale il Mali ha battuto il Libano e si è quindi aggiudicato la vittoria, ma l’organizzazione ha previsto premi per tutte le squadre partecipanti, puntando non tanto sull’aspetto agonistico, quanto sulla preziosità delle diversità in campo e del momento di condivisione collettiva.